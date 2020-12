FC Floras on 9 koroonapositiivset. Miks hooaja viimast mängu Levadiaga lihtsalt ära ei jäeta?

"Tänase seisuga ei ole positiivseid testide tulemusi võrreldes nädala algusega lisandunud. Kui nende mängijate testid, kes pole andnud positiivset proovi, saavad olema negatiivsed, siis nemad saavad mängida. Kui asjaoliud on sellised, et mängu pidada ei saa, siis ei pea. Mäng peab olema ohutult läbi viidud," ütles Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht.

FC Flora esindusmeeskonnas on hetkeseisuga tuvastatud üheksa koroonapositiivset mängijat ning kogu meeskond viibib isolatsioonis. Samuti peab isolatsioonis olema Levadia, kelle inimesed puutusid kokku positiivse koroonaproovi andnud isikuga.

Miks jalgpalliliit Flora - Levadia mängu lihtsalt ära jätta ei taha? "Kuigi viimane mäng tihtipeale sportlikult midagi ei otsusta, siis võistluse terviklikkust ning karika üleandmise traditsiooni arvestades oleks selle pidamine mõistlik," lausus Uiboleht.

Flora klubi president Pelle Pohlak ütles esmaspäeval Soccernet.ee-le, et duubelmeeskonnaga karika pea kohale tõstmine näeks veider välja. "Kui ise hakkan mõtlema, siis ühtepidi võiks duubliga ka ära mängida. Teisipidi see, et duubli mängijad saavad karika tõsta ... oleks nagu veidi naljakas," sõnas Pohlak. "Ei oskagi seisukohta võtta. Arvatavasti talitame nii, nagu jalgpalliliit lõpuks ütleb."

Flora juhib Premium liigat enne viimast mängu 16 punktiga Paide linnameeskonna ees, kes on kindlustanud endale klubi ajaloo esimese meistriliiga hõbemedali ning mängib tuleval aastal taas Euroopa liigas. Pronksiga leppima pidanud FCI Levadia peab eurosarja pääsemiseks võitma Evald Tipneri karikasarja või lootma, et seda teeb Flora, kel on juba Meistrite liiga eelringi koht olemas. Paide kaotas karika kaheksandikfinaalis penaltitega Viljandi Tulevikule.

Karikasarja veerandfinaali on lisaks nimetatud klubidele pääsenud ka Premium liigas neljandaks jäänud Nõmme Kalju. Veel on kaheksa parema sekka jõudnud Tartu Tammeka, Tallinna Kalev, Maardu linnameeskond ja Narva Trans. Flora kaheksandikfinaal FC Kuressaare vastu loodetakse pidada jaanuari lõpus.