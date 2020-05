FC Flora võitis Superkarika

Flora pääses juba 36. minutiks 4:0 juhtima, kui sihile jõudsid Mari Liis Lillemäe, Maarja Saulep, Kristiina Tullus ja Katrin Loo. Teisel poolajal lõi Flora viienda värava Saron Läänmäe ning Kalevi auvärava vormistas Emma Treiberg.

Naiste Superkarikas on toimunud alates 2009. aastast ning siiani on selle suutnud võita vaid kaks klubi. Floral on tiitleid viis (2009, 2010, 2018, 2019, 2020) ja Pärnu JK-l seitse (2011-2017).