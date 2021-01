FC Flora üks liidritest siirdub esmakordselt välisklubisse

Kreida liitus Floraga 2016.aastal TJK Legionist. Alates 2018. aastast on Kreida mänginud Flora esindusmeeskonnas ning käinud platsil 76-l korral. Treenerid valisid Kreida 2020. hooaja parimaks poolkaitsjaks.

Helsingborgs IF on 1907. aastal loodud Rootsi kõrgliiiga klubi, kes on läbi aegade tulnud viiel korral Rootsi meistriks ja viiel korral ka karikavõitjaks. Eelmisel hooajal sai Helsingborg Rootsi kõrgliigas 15. koha ehk langes tänavuseks aastaks esiliigasse.

Flora spordidirektor Norbert Hurda sõnul on Kreida teinud igal aastal sammu oma arengus edasi. “Meil on hea meel, et tema kaitsvad omadused keskvälja mängijana on jäänud Rootsi klubile silma. Kuna tegemist on korraliku klubiga, siis me usume, et see on heaks sammuks tema edasises arengus.”

“Ootan põnevusega, et minna uude riiki, kus on uued inimesed ja keel. See on hea koht, et teada saada, milline inimene ja mängija ma tegelikult olen. Ootan juba, millal saan kohtuda uue tiimiga,“ kommenteeris Kreida Rootsi minekut.