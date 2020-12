FC Flora tugevdas meeskonda Tammeka ründajaga

22-aastane Reinkort esindas Tammekat Premium liigas 83 korda ja sai kirja 16 väravat.

“Soovin tänada kogu Tammeka klubi, fänne, staffi, treenereid ja mängijaid, kes on kuue aasta jooksul õpetanud mulle nii mõndagi ning teinud need aastad meeldejäävaks. Olete mänginud hindamatut rolli minu karjääri kujunemisel. Aeg on teha järgmine samm edasi ning võtta vastu uued väljakutsed. Tänan Teid südamest, Aitäh!” teatas Reinkort Tammeka Facebooki leheküljel.

Edu ja tuult tiibadesse, Sten! Sten Reinkort siirdub FC Florasse ning alates uuest hooajast on ta Flora mängija.... Posted by Tartu Jalgpallikool Tammeka on Esmaspäev, 14. detsember 2020