FC Flora täiendas ridu Matvei Igoneniga

2016. aastal vaid 19-aastasena FCI Tallinna esiväravavahina Eesti meistriks aidanud ning aasta hiljem ka Eesti karika ning superkarika võitnud Matvei Igonen liitus mullu aasta esimestel päevadel Norra kõrgliigaklubi Lilleströmiga, kuhu siirdus möödunud nädalal mängima ka Joonas Tamm, kirjutab FC Flora koduleht.

Kui esimestel kuudel kuulus Igonen Norras korduvalt algrivistusse, siis järgnenud vigastuspauside tõttu jäi tema kanda peamiselt varuväravavahi roll. Kokku on ta Lilleströmi väravat kaitsenud kaheksas mängus.

FC Flora väravavahtide treeneri Aiko Orgla sõnul on tegemist väga potentsiaalika väravavahiga. „Matvei on väga töökas ja sihikindel väravavaht, kelle tugevamateks külgedeks on plahvatuslik liikuvus ja hea reaktsioon. Tegemist on kindlasti tulevase A-koondise väravavahiga ning meie väravavahtide osakonda on ta väga tugev täiendus,“ sõnas Orgla.

Igonen on kogenud noortekoondislane, kel kaks mängu ka A-koondise eest kirjas – mullune Balti turniiri mäng Läti vastu ning debüüt 2017. aasta lõpust Vanuatu vastu. Kandev roll oli tal sügisel lõppenud Eesti U21 EM-valiktsüklis, kus ta kaitses koondise väravat kümnest mängust täpselt pooltes.