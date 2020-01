FC Flora ostis 18-aastase tulevikulootuse

Nõmme Unitedis jalgpallihariduse saanud Välja liitus Paide Linnameeskonnaga 2018. aasta algul ning mängis end kohe esimesel Premium liiga hooajal kindlalt pildile, kogudes 15 mänguga neli väravat ja kolm väravasöötu.

Lõppenud hooajal oli tegemist juba Premium liiga ühe enim arenenud mängijaga, kes Paides ka selget põhimehe rolli kandis. Välja nimele jäi 31 mängu, millest 29 algkoosseisus, ning sedavõrd noore mängija kohta vägagi muljetavaldavad üheksa väravat ja üheksa väravasöötu.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt kinnitas, et 18-aastane poolkaitsja on klubi radaril olnud juba pikemat aega. “Me oleme Henri arengut jälginud mitu aastat. Tegemist on tehnilise ja aruka mängijaga kes toob meie keskväljale kvaliteeti juurde. Lisaks on tegemist hea persooniga, kes sobib hästi meie nõudlikku töökeskkonda,” selgitas ta Flora kodulehekülje vahendusel.

“Mul on väga hea meel liituda mitmekordse Eesti meistri FC Floraga. See on mulle paras väljakutse panna end proovile Eesti tippvõistkonnas,” lausus Välja. “Flora oma mängustiili ja formatsiooniga sobib mulle hästi. Tuleb põnev hooaeg, kus üritame meistritiitlit kaitsta ning Euroopas veel järgmise sammu edasi astuda,” lisas ta.

“Siinsed tingimused ja treeningmetoodika on väga heal tasemel, mis kindlasti aitavad kaasa mu arengule ja treenitusele. Meeskonda sisseelamine on läinult kiirelt ja sujuvalt, sest mitmete mängijatega olen varasemalt ka koondises koos mänginud,” ütles värske florakas lõpetuseks.