FC Flora mängis skandaalse sõprusmängu viiki

Tegu oli mõneti skandaalse kohtumisega, sest selle toimumine ilmnes alles teisipäeva hommikul. Algselt pidi Pisa hooajaeelses kohtumises vastamisi minema Kreeka hiiu Panathinaikosega, ent kreeklased hüppasid alt ning seejärel võttiski nende koha üle just Flora.

Markantseks teeb matši asjaolu, et tegelikult oleks Flora pidanud pühapäeval mängima koduse Premium liiga kohtumise Viljandi Tuleviku vastu, kuid Pisa sõpruskohtumise tõttu otsustas Eesti Jalgpalli Liit liigamatši edasi septembrisse lükata. Vajalik oli selleks ka Tuleviku nõusolek, mis ka saadi. Sealjuures on Premium liiga juhendis punkt, mis lubab liigamängude edasi lükkamist taotleda vaid juhul, kui põhjuseks on kas UEFA klubisarja kohtumine või muu olulise tähtsusega rahvusvaheline mäng.

Pisa vastu saatis Flora platsile sisuliselt varumeeskonna - neljapäeval Frankfurdi Eintrachti vastu väljakule saadetud 11 mehest olid Pisa vastu algrivistuses vaid Märten Kuusk ja Vlasi Sinjavski. Kuusk sai sealjuures avapoolajal vigastada ning vahetati välja.

Flora eest tegi üle tüki aja mängu Rauno Sappinen, kes naasis värskelt laenult Hollandi esiliigaklubi Den Boschi juurest.