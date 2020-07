FC Flora lõpetas oma väravavahiga lepingu

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt tunnistas, et initsiatiiv lepingu lõpetamiseks tuli Richardilt. "Mõistsime tema olukorda, arutasime läbi erinevad võimalused ja jõudsime üheskoos otsusele, et see on mõlemale osapoolele parim võimalus. Täname Richardit tema panuse eest klubi arengusse ja tulemustesse," sõnas klubijuht.

Aland tänab oma endist meeskonda ning väljendab lootusrikkust uue üleminekuakna suhtes. “FC Floras sain väärt kogemuse mängides ja treenides Eesti tippklubis. Tänan klubi ja kõiki meeskonnakaaslasi, kellega nende aastate jooksul koos töötasime. Eraldi soovin tänada väravavahtide treener Aiko Orglat minule pühendatud aja ja tähelepanu eest. Soovin jätkata mängimist tipptasemel ja loodan, et peagi avanevas üleminkuaknas on minu jaoks uus väljakutse olemas.”

Richard Aland kaitses aastatel 2015 – 2017 ja 2019 – 2020 FC Flora esindusmeeskonna väravat Premium liigas 41-s mängus. Ta on Eesti meister 2015, 2017 ja 2019, Evald Tipneri karika võitja 2016 ja 2020 ning Superkarika võitja samuti aastatel 2016 ja 2020.