FC Flora külmutab Gert Kamsi auks tema särginumbri

“Gert on meie klubi ajalukku kirjutanud tõeliselt ilusa ja mahuka peatüki. Siin veedetud 12 hooaja jooksul on ta koos klubiga kasvanud, andnud oma hindamatu panuse klubi arengusse ja saavutustesse ning pakkunud meile unustamatuid emotsioone. Soovime, et number 19 kuuluks alatiseks Kamsile ja tema tegusid mäletataks kaua. Soovi korral võib sama numbrit tulevikus kanda Gerdi poeg,” lausus klubi president Pelle Pohlak, vahendab Flora kodulehekülg.

Kams liitus FC Floraga 2006. aastal ning kerkis kiiresti põhimeheks. Kokku on ta Florat esindanud tosinal hooajal ühtekokku 363 Premium liiga mängus, löönud 45 väravat ning tulnud viiekordseks Eesti meistriks, kolmekordseks karikavõitjaks ning kahekordseks superkarika võitjaks.

Lisaks on Gerdi auhinnakapis ka 2014. aastast Soome karikavõit SJK Seinäjokiga.