FC Flora kohtub pühapäeval Viljandi asemel hoopis Serie B klubiga

"Euroopa liiga teise eelringi korduskohtumiseks Eintracht Frankfurdi vastu valmistuv FC Flora võtab täna suuna Saksamaale, kus juba ülehomme õhtul tähtis euromäng peetakse. See ei jää Floral aga ainsaks rahvusvaheliseks mänguks – pühapäeval kell 20:45 võõrustab meid Serie B meeskond AC Pisa 1909," kirjutab Flora koduleht.

Möödunud sajandi lõpus stabiilselt ka Serie A-s mänginud AC Pisa on viimasel kahel kümnendil tugevuselt teisel ja kolmandal liigatasemel mänginud. Kõrgliigasse pääsemisele oldi lähedal aastal 2008, kui kahe mängu kokkuvõttes jäädi üleminekumängudel alla US Leccele.

Mullu lõpetas AC Pisa Serie C põhihooaja kolmandal positsioonil, kuid üleminekumängudel jõuti finaali ning alistati Triestina kahe mängu kokkuvõttes 5:3. Uus hooaeg algab Itaalias 23. augustil.

Pühapäeval A. Le Coq Arenal toimuma pidanud Premium liiga 20. vooru kohtumine FC Flora ja Viljandi JK Tuleviku vahel peetakse kavas olnud 4. augusti asemel 25. septembril kell 19.00.

Flora president Pelle Pohlak rääkis Soccernet.ee-le, et ootamatu sõpruskohtumine tekkis tänu Ateena Panathinaikose alt ära hüppamisele. "Hommikul kell 10.05 helistati ja teatati, et Panathinaikos hüppas alt ära. Seal linnas pidid olema pidustused ja meile väideti, et 17 500 inimest mahutav staadion on välja müüdud. Kas see tõele vastab, näeb kohapeal," ütles Pohlak.