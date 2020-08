FC Flora jõudis esimese Premium liiga klubina uhke tähiseni

Ümmarguse tähiseni jõuti viimatises Premium liiga voorus, kui Kadrioru staadionil alistati reede õhtul tulemusega 3:0 Tallinna Kalev.

Valitsev Eesti meister ja praegune Premium liiga liider FC Flora on tänavu Eesti kõrgliigas mängimas 30. hooaega ning reedese kohtumise näol oli tegu klubi ajaloo 888. mänguga siinses tippliigas. Võit Kalevi üle oli Florale ajaloo 616. liigamängu võiduks, viike on tehtud 152 ning kaotusega on tulnud neil leppida 120 puhul. FC Flora väravate vahe läbi 30 hooaja on hetkeseisuga 2359:720.

Eesti kõrgliiga läbi aegade punktitabel (klubi järel punktide arv ning sulgudes kõrgliigas mängitud hooaegu):

1. Tallinna FC Flora - 2000 punkti (30 hooaega kõrgliigas)

2. Tallinna FCI Levadia - 1690 punkti (22 hooaega)

3. JK Narva Trans - 1412 punkti (30 hooaega)

4. Nõmme Kalju FC - 924 punkti (16 hooaega)

5. Tallinna FC TVMK - 903 punkti (18 hooaega)

6. Viljandi JK Tulevik - 636 punkti (21 hooaega)

7. Sillamäe JK Kalev - 614 punkti (13 hooaega)

8. Tartu JK Tammeka - 565 punkti (16 hooaega)

9. Paide Linnameeskond - 487 punkti (12 hooaega)

10. JK Tallinna Kalev - 392 punkti (27 hooaega)

...

13. FC Kuressaare - 246 punkti (13 hooaega)

...

43. Tallinna JK Legion - 10 punkti (1 hooaeg)

*Hooaegade arvestuses on sisse loetud ka klubide eelnevad nimetused (nt FCI Levadia puhul ka Maardu Levadia nime all mängitud hooajad, Nõmme Kalju FC puhul SS Nõmme Kalju jne.)