FC Flora jalgpallur liitus Tottenham Hotspuri akadeemiaga

17-aastane Maksim on kaitsjana esindanud Florat 61 mängus. Lisaks on Paskotši esindanud U16 koondist neljal korral ning U17 koondist 11 korral. Tottenhamis käis Maksim testimisel eakaaslaste juures esimest korda selle aasta augustis.

"Ma ei saa kirjeldada, kui õnnelik ma praegu olen! See on väga raske, aga samas võimas samm minu karjääris," rääkis Paskotši Flora kodulehe vahendusel. "Tahan tänada kõiki Flora mängijaid ja eriti treenereid, kes andsid mulle väga palju ja ma olen kindel, et neid inimesi ma ei unusta ja nendega me jääme headeks sõpradeks. Treeneritele ja mängijatele- aitäh usalduse ja kogemuse eest! Üks klubi. Üks pere!"

Spordidirektor Norbert Hurt lisas: “Juuli lõpus saime info, et Tottenham on Maksimist huvitatud ja soovivad teda enda juurde testima. Testimine läks hästi, Tottenham oli nähtuga rahul. Samal aja tutvusin mina klubiga, et saada aimu, millise keskkonnaga on tegemist, kui mängija peaks sinna siirduma. Väga kiiresti sai selgeks, et inimesed on avatud ja toetavad. Iga mängija, kes sinna tuuakse peab olema esindusmeeskonna perspektiiviga. Niisama mängijaid kokku ei kuhjata. Kohapeal tehakse lisaks meeskonna treeningutele individuaalsed plaanid, et mängija meisterlikkus viia võimalikult kõrgele tasemele.”

