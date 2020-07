FC Flora edu alus: mängijaid hangitakse põhjaliku skautimistabeli alusel

Flora on alustanud tänavust hooaega suurepäraselt ja põhikonkurentidega kohtudes teeninud ainult võidupunkte. Meeskonna koosseisu vaadates on selge, et peatreener Jürgen Henn peab pidevalt pead murdma, keda seekord väljakule saata. Heal tasemel mängijaid on kahe võistkonna jagu.

Nagu ilmselt iga siinne vutisõber teab, põhineb Flora paljuski noortel Eesti mängijatel, keda toetavad ja suunavad kõrvalt mõned kogenumad mehed. Õigete persoonide leidmiseks on välja töötatud põhjalik mängijate skautimise süsteem. Esindusmeeskonna jalgpallureid valides ei ole ükski infokild tähtsusetu. Pilku võidakse heita mängumehe isa kehakaalule, mängija suhtlusstiilile väljaspool väljakut, vastutamisjulgusele jne. Loomulikult on nende üksikasjade kõrval ülioluline ka oskus jalgpalli mängida. Arvukas kolleegium arutab läbi, kas mängija omadused on sellised, mis aitaksid Floral soovitud mänguplaani ellu viia.