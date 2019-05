FC Flora andis kuuma ning lõi Tallinna Kalevile kuus vastuseta väravat

Sportland Arenal toimunud kohtumises asus Flora juhtima juba 16. minutil, kui väravani jõudis Märten Kuusk. 19. minutil oli täpne Herol Riiberg, 29. minutil Erik Sorga, 39. minutil Gert Kams ning skooriga 4:0 avapoolaeg ka lõppes.

Teisel poolajal lõi Flora veel kaks väravat. Esmalt lõi Riiberg 50. minutil enda teise värava. 63. minutil vormistas lõppseisu Frank Liivak.

Teises reedeses kohtumises tegid Tartu Tammeka ning FC Kuressaare 1:1 viigi. Koduväljakul mänginud tartlased asusid kohtumist 6. minutil Sander Kapperi tabamusest juhtima. 27. minutil tõi tabloole aga viigi Maarek Suursaar.

Floral on tabeliliidrina koos 27 punkti. Florakate lähimatel jälitajatel on üks kohtumine vähem peetud. FCI Levadia on 21-ga teine, Paide Linnameeskond 14-ga kolmas, Narva Trans 12-ga neljas ja Nõmme Kalju 12-ga viies.

Kuressaare hoiab 9 silmaga kuuendat kohta, Tammeka on 8-ga seitsmes, Viljandi Tulevik 5-ga kaheksas, Maardu Linnameeskond 5-ga üheksas ning Tallinna Kalev 4-ga viimane ehk kümnes.