FC Flora alistas Šveitsi kõrgliigaklubi

👏 VÕIT vs FC Luzern 👏 Esindusmeeskond avas aasta võiduga, alistades Šveitsis 0:1 kaotusseisust siinse kõrgliigaklubi FC Luzerni 2:1!!! 🔥🙌 Väravate eest hoolitsesid kaptenipaela kandnud Märten Kuusk ja Vlasiy Sinyavskiy! 🤩⚽️