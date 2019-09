Fännibussid sõidutavad Pärnust ja Tartust jalgpalli EM-valikmängudele

Istekohtade arv bussides on piiratud ning seetõttu soovitab jalgpalliliit kõigil huvilistel soetada pilet esimesel võimalusel.

Fännireiside alguspunktid on Tartu ja Pärnu. Edasi-tagasi sõitude piletihind mõlemast linnast on 12 eurot. Võimalik on osta ka ainult tagasireisi pileteid Tartusse ja Pärnusse ning sellisel juhul on hind 8 eurot.

Valgevene-mängu eel stardib buss Tartust kell 14.00 ning Pärnust kell 14.30. Eesti – Valgevene mängu eel avatakse 6. septembril festivaliala kell 17.00, avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 19.00.

Kolm päeva hiljem, 9. septembril on Eesti koondise vastaseks maailma tippu kuuluv Holland, kelle vastu pannakse pall mängu kell 21.45. Fännireis Tartust algab kell 17.00 ja Pärnust stardib buss kell 17.30. Festivaliala avatakse kell 19.45.

Tagasireisid algavad vahetult pärast kohtumist A. Le Coq Arena P1 parklast. Täpsema info ja kohaliku fännireisi koordinaatori kontaktid saadetakse kinnituskirjaga e-mailile pärast pileti soetamist.

Eesti – Valgevene fännireiside piletid leiab SIIT, Hollandi-mängu bussipiletid SIIT. Mõlema mängu pääsmed on samuti müügil Piletilevis.