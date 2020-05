Euroopa suurklubide huviorbiidis olev 16-aastane Oliver Jürgens võib siirduda Hispaaniasse

Koroonakriisi tõttu lõpetatud Itaalia noortehooaeg võib tähendada, et rohkem ta Roma särki selga tõmmata ei pruugi.

Jürgensi laenuleping Romaga kehtib 30. juunini ning mängumehe isa, Jüri Jürgensi sõnul on Oliver juulist "põhimõtteliselt" vaba mängija, kuid Itaalias on reeglid teised. "Itaalias on väga keeruline süsteem. Raske hetkel täpselt öelda, aga käivad läbirääkimised uue lepingu osas," rääkis Jüri Jürgens Soccernet.ee-le.

Itaalia ajaleht Il Tempo kirjutas eile, kolmapäeval, et praegust olukorda soovib ära kasutada Valencia, üritades Eesti mängumeest hoopiski Hispaaniasse tuua. Kuid Valencia pole ainuke, kes Eesti talendi vastu huvi on ülesse näidanud. "Saksamaalt ja Inglismaalt on alati huvi olnud. Aasta tagasi oli samuti, aga siis me valisime Itaalia," ütles mängumehe isa.

Loe artiklti täisteksti Soccernet.ee-st.