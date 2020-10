Euroopa liiga alagrupiturniir jääb Eesti jalgpalliklubide jaoks veelgi kättesaamatumaks, kuid koidab uus lootus

Jalgpallisõber on harjunud, et tiimid mängivad kahes eurosarjas: Meistrite ja Euroopa liigas. Järgmisest suvest lisandub ka kolmas: Konverentside liiga. Muudatus tähendab seda, et eestlaste unistus Euroopa liiga alagrupiturniirst nihkub edaspidi veelgi kaugemale. Eesti liiga taseme tõttu suunatakse meid edaspidi peaasjalikult mängima tugevuselt kolmandat sarja ehk Konverentside liigat. Ent tegelikult tuleb eestlaste suur unistus hoopiski lähemale.