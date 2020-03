Esimest korda profiliiga ja üliväärtuslik hõbemedal. Mida pakub kodune jalgpall tänavu?

Algavale kodusele jalgpallihooajale ette vaadates küsime loomulikult esiteks, kes on favoriit. Eelmise aasta järgi otsustades tundub, et ikka tiitlikaitsja FC Flora. Ent õhus on veel palju teemasid, mis hakkavad aasta jooksul võistlusele tooni andma. Solidaarsusmehhanismide rakendumine tähendab, et Eesti kõrgliiga on nüüdsest profiliiga. Samal ajal oleme euromängude mõttes üsna täbaras seisus. See on kuldmedalite kõrval tõstnud kõrgesse hinda ka hõbemedalid.