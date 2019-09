Esiliigas võimsa hooaja teinud Legion kindlustas pääsu Premium liigasse

Otsustavaks osutunud kohtumises alistati FCI Levadia U21 meeskond 2:0, väravad kirjutati Marek Šatovi ja Stefan Tšendei nimele. Kuus vooru enne hooaja lõppu edestab Legion lähimat jälitajat Pärnu Vaprust 21 punktiga.

Meistriliigas soovib Legion juba esimesel hooajal olla tõeliselt konkurentsivõimeline. "Ma ei tahaks korrata Maardu ajalugu selle aasta näitel. Me ei taha minna kõrgliigasse selleks, et olla 8.-10. kohal. Võitleme lõpuni, et jõuda esinelikusse," sõnas Soccernet.ee-le Legioni peatreener Deniss Belov.

Sel hooajal kuulus Legioni ridadesse mitmeid Premium liigas endale nime teinud mängijaid, nagu näiteks Andrei Sidorenkov, Aleksandr Volodin, Maksim Lipin ja Stanislav Goldberg. Esimest hooaega mängiti kodumängud Kadrioru staadionil.

Esiliiga tabel:

