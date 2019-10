Erika Salumäe enne Eesti - Saksamaa jalgpallimängu: võidab see, kes on vaimselt tugev

Kahel olümpial just sakslannad alistanud Salumäe tõdes, et meie pühapäevastel vastastel on väga tugev meeskonnavaim ja nende jaoks on olulisel kohal oma riigi au eest seismine. „Füüsiliselt tugevad võivad olla kõik sportlased, aga võidab tavaliselt see, kes on vaimselt tugev. Kõik algab suhtumisest, mõtlemisest, peast!” lausus trekisõidu maailma valitsenud eestlanna.

Eesti – Saksamaa EM-valikmängu kätlemistseremoonial osalevad siseminister Mart Helme, kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe, Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak ja Saksamaa Jalgpalliliidu president Fritz Keller.

Erika, alustame Sinu ja jalgpalli seosest. Kui palju oled jalgpalli jälginud? Oskad tuua ehk mõne vahetu kogemuse Hispaaniast, kus oled pikalt elanud?

Ma ei saa öelda, et ma just jalgpalli igapäevaselt jälgiksin nagu paljud hispaanlased. Suuremaid võistlusi siiski vaatan. Mitte just eelringe, aga poolfinaale ja finaale. Suur elamus on Hispaanias käia vaatamas linna peatänaval, kuhu suured ekraanid välja tuuakse ja rahvas koguneb kaasa elama. See melu ja hispaanlaste armastus jalgpalli vastu tahes tahtmata haarab kaasa.

Hoopis eriline seos on Sul meie tänase vastase Saksamaaga. Nii 1988. kui ka 1992. aasta olümpiavõiduni jõudes alistasid just sakslanna. Anna nõu: mida teha, et sitketest sakslastest jagu saada?