Erik Sorga: pakkumised olid laual nii Portugali kui Hollandi kõrgliiga klubidelt

"Tuli pakkumisi ka Euroopa tiimidelt, aga kõige lubavam valik oli D.C United," rääkis Sorga intervjuus RusDelfile. "Mänguaeg, tingimused, elukoht, auto - Euroopas seda kõike ei pakutud. Kõik arvavad, et USA pole jalgpallimaa, aga näiteks minu koduklubi mängudel käib keskmiselt 18 000 pealtvaatajat. Kui nii palju inimesi käib mängu vaatamas, on atmosfäär hoopis teine. 200 pealtvaatajat meie staadionitel on ikka vähe."

Mis pakkumised veel laual olid? "Tean kindlalt, et pakkumise tegid Braga (Portugali kõrgliigaklubi - toim) ja Heerenveen (pallib Hollandi meistriliigas - toim). Nad tahtsid sõlmida kuuekuulise laenulepingu võimalusega mind hooaja lõpus osta. Hollandi tipp Feyenoord oli samuti huvitatud, aga nad ei teinud kindlat pakkumist."

Sorga lisas, et huvi näitas üles ka Poola hiid Krakowi Wisla, kuid seal vahetus peatreener ning seejärel pakkumine ka laualt kadus. Potentsiaalsete kosilastena tõi ta välja veel rootslaste AIK, kus teadupärast mängib ka Karol Mets.

"Vanemad pidasid USA-d viimaseks variandiks," avaldas 20-aastane Sorga. "Nad ei tahtnud, et ma nii kaugele koliksin. See teeb neile raskemaks minu mänge vaatama tulla, aga ma tulen siia koondisemängudeks kohale. Usun, et nad hakkavad vahel ka USA-sse lendama, et näha, kuidas mul läheb."