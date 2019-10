Erik Sorga: lähen väljakule mõttega, et olen platsi parim mängija

Eesti jalgpallikoondis on faasis, kus verevahetus on vältimatu protsess. Treenerite sõnul ei tee nad noorenduskuuri kunstlikult, kuid jõutud on olukorda, kus mitu vanemat meest vajuvad eest ära ja uutel on vaja asemele kerkida. Sel aastal esile tõusnud meestest on kõige rohkem pilke püüdnud FC Flora 20-aastane ründaja Erik Sorga. Koduses liigas on tema kontol juba 27 väravat.

Siinses vutielus on aastaid käinud arutelu, kas millalgi kerkib meil taas esile nii terav ründaja nagu oli Andres Oper. Pärast teda ei ole sama säravat kesktormajat koondises olnud ja seetõttu on viimasel kümnendil toetutud peamiselt poolkaitsja Konstantin Vassiljevi tabamustele. Tulevikku vaadates võiks just Sorga olla üks meestest, kellelt väravaid oodata.