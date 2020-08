Erik Sorga koduklubi võiduta seeria pikenes, eestlane mänguaega ei teeninud

Mullusel hooajal Flora särgis Eesti Premium liiga suurimaks väravakütiks kerkinud Sorga teist kohtumist järjest platsile ei pääsenud. Senisest kuuest kõrgliiga mängust on Sorga platsil käinud kahes, kokku on ta mänginud pealinnaklubi eest 121 minutit MLS-is.

Unitedi jaoks on hooaeg alanud keeruliselt ning võiduta seeria on veninud neljamänguliseks. Kuue vooruga on neil kirjas üks võit, kolm viiki ning kaks kaotust, mis annab neile idakonverentsis 14 võistkonna seas kümnenda koha. Ühe punkti enam kogunud Cincinnati, mida juhendab legendaarne hollandlane Jaap Stam, on ühe enam teenitud silma juures seitsmendal real.

United jätkab hooaega 26. augustil New England Revolutioni vastu.