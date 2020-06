Erik Sorga klubikaaslane nakatus koroonaviirusesse

Kõik D.C. Unitedi jalgpallurid pidid sel nädalal kohustuslikus korras koroonatesti andma ning ühe mängumehe proov osutus positiivseks. Jalgpalluri nime ei ole avalikustatud.

Washington Posti andmetel ei olnud positiivse testi andnud mängijal tõsiseid haiguse sümptomeid ning ravile teda ei suunatud.

Kuna D.C. United kinnitas ühtlasi, et see mängija ei käinud nende korraldatud üritusel, kus avaldati toetust mustanahalistele inimestele, ei pea Audi Fieldi külastanud inimesed koroonaviirusesse nakatumise pärast muretsema. See tähendab ühtlasi, et haigestunud mängija ei saa olla Sorga, sest Eesti koondislane osales esmaspäevasel üritusel.

D.C. United jätkab hooaega 8. juulil algava MLSi turniiriga, kus neil tuleb samas alagrupis mängida Montreali, New Englandi ja Toronto klubiga.