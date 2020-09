Eneseisolatsiooni rekordeid püstitav Nõmme Kalju pidi KTM-i reegli tõttu skeemitama

Viimati 22. augustil Premium liigas väljakul käinud Nõmme Kaljul on koroonaviiruse tõttu veel suur osa meeskonnast puudu, kuid vaatamata sellele tuli neil siiski taas väljakule astuda. Kalju oleks soovinud veel mõnda aega oodata, et kõik põhimehed oleksid rivis tagasi ja trennid läheksid täie hooga käima, kuid tihe sügisene võistluskalender ei lubanud Eesti Jalgpalli Liidul rohkem Kalju kohtumisi edasi lükata. Kalju poolik koosseis ja nende juba tavapärane mure KTM-ide ehk klubis treenitud mängijate puudusega tähendas, et matšis FCI Levadiaga tehti skeemiteamisega siinse vuti ajalugu.