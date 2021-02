Endine koondislane Igor Morozov: jalgpallurit enda sees pole ma lõplikult ära tapnud

Suhteliselt kiiresti on Morozov jõudnud juba UEFA A-litsentsi kursustele. „Litsentside mõttes olen liikunud päris kiiresti, aga tegelikult alles õpin. Võid ju kõrge litsentsi saada, aga teadmisi tuleb omandada siiski samm-sammult. Treenerina olen alles väga algfaasis, mul on veel väga palju õppida. Olen küll mängijana kogenud erinevatest kultuuridest erinevaid treenereid, aga mängijana ei pane tähele kõiki nüansse, mida tuleb hiljem treenerina ise läbi mõtlema hakata. Õppimist on veel küll ja küll.“

Ennast kui noort treenerit kirjeldades sõnab Morozov, et suudab vajaduse korral hoolealuste peale ka kurjemat häält teha.

„Võin olla ka karmim tüüp, aga seda siis, kui mingid asjad mulle konkreetselt üldse ei meeldi. Kui oleme millestki rääkinud, aga keegi ei hoia plaanist kinni, siis tuleb karmimalt sõna võtta. Üldiselt on meil aga nii, et kuna olen abitreeneri rollis, siis taktikalised plaanid jäävad suures plaanis Roberti otsustada, mina olen nõuandja rollis. Ma ei oska praegu öelda, millist tüüpi treener oleksin siis, kui peaksin olema peatreener – need on natuke teised ülesanded ja teine roll.“

Oma treeneritest on Morozovi sõnul teda ehk kõige rohkem mõjutanud poolakas Piotr Stokowiec, kes juhendas teda esimeses välisklubis Varssavi Polonias. Praegu töötab Stokowiec Poola mulluse neljanda klubi Gdański Lechia juures.

„Ta oli väga-väga professionaalne. Kõik oli ülidetailselt läbi mõeldud, kõik treeninguplaanid, taktikad ja vastaste analüüsid olid nii paigas, et mängijana ei pidanud ma isegi väga palju mõtlema – kõik oli selgeks räägitud, juhised olid selged. Palun – ainult mängi! Ta oskas kõiki asju korraga: ta võis olla karmim, võis olla leebem, samamoodi viskas trennis nalja, aga suutis enne mänge meid kõvasti motiveerida. Ta ei ole küll väga suurt edu saavutanud, aga minule jättis ta väga-väga hea mulje. Samas on siiamaani Poola kõrgliigas töötanud, eks see ikkagi näitab, et tegu on väga hea treeneriga.“