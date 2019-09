Enar Jääger naasis 374-päevase pausi järel tippjalgpalli

Kuigi viimastel nädalatel oli 34-aastane Jääger mänginud nii karikavõistlustel kui ka Flora duubeltiimi eest esiliigas, oli matš Tuleviku vastu tema jaoks esimene kõrgliigakohtumine pärast seda, kui ta mullu 16. septembril Norra meistriliigas Valerenga eest mängides raske põlvevigastuse sai. Sealjuures oli tegemist juba tema kolmanda raske põlvetraumaga lühikese aja jooksul: ka 2016. aasta mais ning 2018. aasta jaanuaris sai ta sarnase vigastuse ning pidi pidama pika mängupausi.

126 korda Eesti koondist esindanud Jäägeril seisab vähemalt üks koondisemäng veel ees - kõik vähemalt 100 koondisematši pidanud jalgpallurid saavad lahkumismängu.

"Oli küll palju inimesi, kes küsisid, kas nüüd on kõik? Vastasin, et päris nii ei saa jalgpallurikarjääri ära lõpetada. Olin kindel, et tulen platsile tagasi," sõnas Jääger matši järel Soccernet.ee-le.