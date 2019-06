Enar Jääger naaseb Premium liigasse

Eelmise hooaja kahe järjestikuse põlvevigastuse tõttu praktiliselt vahele jätnud Jääger on alates aasta algusest treeninud Floraga ning lähedal platsile naasmisele. Nüüd on kindel, et kogenud keskkaitsja jätkab karjääri Flora särgis, teatab Flora oma koduleheküljel.

Flora särgis väljakule naasmist ootab Enar igatahes suure põnevusega. „Olen meeskonnaga juba päris pikalt trenni teinud ja mängijaid tunnen ka, nii et muljed on väga head! Kaua aega pole mänginud, ikka tahaks juba tagasi olla. Õnneks pole palju jäänud, viimased pingutused veel ja siis peaksin valmis olema,“ lausus sügisel põlve vigastanud Jääger.

„Esimene eesmärk on vigastusest välja tulla, taastada võimalikult hea mänguvorm ja ennast tervena hoida. Siis tuleb juba võidelda ka mängukoha eest,“ lisas ta.

„Meil on rõõm, et Enar Jääger on tulnud jälle koju tagasi. Hetkel on ta taastumas põlvetraumast ning taastusravi on kulgenud hästi. Juba juulist peaks ta olema mänguvalmis ja mõistagi toob tema lisandumine noorde meeskonda kasulikku kogemust,“ lausus Flora spordidirektor Norbert Hurt.

Florat esindas ta viimati 2015. aastal, mil klubi ka Eesti meistriks tuli. Siis sai kaptenipaela kandnud Jääger enne augustis tulnud Valerenga lepingut kirja 16 mängu. Lisaks on 126 korda Eesti koondist esindanud keskkaitsja mänginud karjääri jooksul Norras, Venemaal, Itaalias ja Belgias. Mullu 17. septembril viimati ametlikus mängus kaasa teinud Jääger kuulus viimased kolm aastat Norra kõrgliigaklubi Oslo Valerenga ridadesse.