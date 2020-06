Emotsionaalselt kohtunikke kirunud Narva Transi peatreener sai jalgpalliliidult karistada

Özcan oli pärast eelmisel nädalal peetud kohtumist Paide Linnameeskonnaga äärmiselt rahulolematu. Trans kaotas Paidele 1:2, Özcani arvates tegid kohtunikud tema hoolealustele liiga.

"Lubasin endale, et ei taha kohtunikest midagi rääkida, aga: õiglus," rääkis Özcan kohtumise järel ERR-ile. "Vaadake penaltiolukorda, vaadake teist väravat, vaadake kaartide arvu meil ja vastasel. Vaadake penaltit, mitte keegi ei puutunud [Paide mängijat Edrisa Lubegat]."

Me teeme piisavalt tööd, meil on piisavalt kvaliteeti," jätkas peatreener. "Aga väga raske on mängida 15 mängija vastu. Meil oli väljakul 10 mängijat, mängime 15, mõnikord 16 mängija vastu. Kuidas me saame edukad olla? Nikita [Mihhailovit] löödi rohkem kui viis korda, keegi ei ütle midagi. Punane kaart - kui meile antakse punane, hästi, aga sama olukord - ma ei taha midagi öelda, aga aitab!"

Eesti liigade juhendis on kirjas, et intervjuudes on keelatud mõjutada kohtunikke ja teha liiga mainet kahjustavaid avaldusi.

Özcani on tänavu juba karistatud. Märtsis sai ta 150 euro suuruse trahvi, ka siis oli tal kohtunikele etteheiteid.

Lisaks karistas distsiplinaarkomisjon 350 euro suuruse trahviga FC Kuressaaret, kelle fännid eirasid kohtumises Tallinna Legioni vastu 2+2 reeglit.