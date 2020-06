Emotsionaalne Narva treener: need on meie pisarad, peame mängima 15 vastu

Kõneainet pakub Paide viigivärav, kui videokordus tõestas, et Siim Lutsu täpsele penaltile eelnenud olukorras kukkus Edrisa Lubega Transi karistusalas ilma vastasmängijate abita. Teisel poolajal saadeti teise kollase kaardi tõttu väljakult ära Narva keskväljamees Irie, lisaks temale said kollase kaardi veel kuus külalismeeskonna pallurit.

"Lubasin endale, et ei taha kohtunikest midagi rääkida, aga: õiglus," rääkis Narva emotsionaalne peatreener Cenk Özcan kohtumise järel ERR-ile. "Vaadake penaltiolukorda, vaadake teist väravat, vaadake kaartide arvu meil ja vastasel. Vaadake penaltit, mitte keegi ei puutunud [Paide mängijat Edrisa Lubegat]."

Me teeme piisavalt tööd, meil on piisavalt kvaliteeti," jätkas peatreener. "Aga väga raske on mängida 15 mängija vastu. Meil oli väljakul 10 mängijat, mängime 15, mõnikord 16 mängija vastu. Kuidas me saame edukad olla? Nikita [Mihhailovit] löödi rohkem kui viis korda, keegi ei ütle midagi. Punane kaart - kui meile antakse punane, hästi, aga sama olukord - ma ei taha midagi öelda, aga aitab!"