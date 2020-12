Ekskoondislane Eesti uuest peatreenerist: kas Saksa koolkonnaga treener meile ikkagi sobib?

"Minu esimene mõte on see, et kui natuke ajas tagasi minna, siis kui Pasi Rautiainen Florasse tuli, oli tema ka Saksa kooliga, ta oli Saksamaal mänginud ja Saksamaal oma treeneripaberid teinud. Ja mida me hakkasime nägema oli see, et me jooksime palju," sõnas Kams.

Kamsi sõnul on probleemiks, et Häberlil ei ole seda võimalust, et rahvuskoondise mängijatele tugevat füüsilist treeningut teha ning ta peab lootma koondislaste koduklubidele.



"Minu küsimus on see, et kui koondisele tuleb peatreener, kes on sellest riigist pärit, aga temal on raske mehi ette valmistada. See töö tehakse ära klubides. Et millist jalgpalli ta selle koha pealt tahab mängima hakata? Ma arvan, et enamus meeskondi Saksamaal panevad väga palju rõhku jooksmisele. Füüsis on alus, et jõuaks pressingut teha. Koondises ei ole aga peatreeneril aega, et sellisel kujul tööd teha," rääkis Kams.