EJL: Lepmetsa eest tuleb Levadiale tasuda kompensatsioon 14 568 eurot. Tehva on otsuses pettunud

Nõmme Kalju president Kuno Tehva ütles Delfile, et Lepmets käib endiselt nende treeningul, kuid sellist summat klubi tema eest välja käia ei mõtlegi.

"Meil ei ole küll huvi teda endale sellise raha eest paariks kuuks palgata. See ei ole mõistlik tegevus. Treeningul ta meil käib ja hoiab end vormis, aga see pole meie jaoks elu-surma küsimus," kommenteeris Tehva, kes leiab, et jalgpalliliidu otsus on ebaõiglane.

"Minu objektiivne hinnang on, et talle on liiga tehtud. Ma leian, et me peaks jalgpallis tegema kõik selleks, et mängijad saaksid jalgpalli mängida. Eestis on nii vähe jalgpallureid, kes saavad meile midagi juurde anda ja Lepmets on üks neist. Jalgpallile pole kasulik, kui teda jalgpallist eemal hoitakse. Aga need pole meie otsused. Me peame lihtsalt rahulikult nende asjadega leppima."

Jalgpalliliidu pressiteade:

"Teatavasti oli Lepmetsa ja FCI Levadia vahel sõlmitud elukutselise jalgpalluri leping, mis pidi kehtima kuni 30. juunini 2022. Lepmets teatas tänavu 16. mail klubile, et soovib lõpetada profijalgpalluri karjääri. 8. juunil lepiti Lepmetsa, Levadia ja Eesti Jalgpalli Liidu kohtumisel kokku, kuidas edasi minnakse, muuhulgas ka see, et Lepmets jätkab aasta lõpuni mängimist Levadia duubelvõistkonnas. Erinevalt avalikkusele teadaolevast Lepmetsa teenistus aprillis ega mais töötatud aja eest ei vähenenud.

1. juulil liitus Lepmets uue klubi treeningutega ja teatas 8. juulil teatas ajakirjanduse vahendusel, et kirjutab lähiajal alla lepingu Nõmme Kalju FC-ga, avaldades muuhulgas, et ei kavatsenud Levadiaga lepingut katkestades tegelikult elukutselise jalgpalluri karjääri lõpetada.

Jalgpalliliit algatas asja uurimiseks distsiplinaarmenetluse. Kuna tegemist oli keerulise ja tavapäratu situatsiooniga, siis toimus juhtumi arutamiseks neli distsiplinaarkomisjoni koosolekut ja lisaks arutelu e-kirja teel. Kõigilt asjaosalistelt koguti kirjalikud selgitused, lisaks küsitleti suuliselt nii Lepmetsa kui ka FCI Levadia tegevjuhti Sergei Hohlov-Simsonit.

Lähtudes tegelikust olukorrast ja vastavalt jalgpalliliidu reeglitele määras peadirektor Sergei Lepmetsa ülemineku kompensatsiooniks 14 568 eurot, mis tuleb tasuda tema üleminekuks ja mängimiseks kolmes Eesti kõrgemas liigas hooajal 2020. Summa kujundamisel võeti arvesse Levadia poolt sel aastal tehtud kulutusi ja mängija klubist lahkumisel tekkinud kahju.