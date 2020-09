Eestli jalgpallurid välismaal: KuPs jätkab võimsalt kodustel meistrivõistlustel ja eurosarjas

Möödunud nädal oli aktiivne 2003. aastal sündinud Eesti mängijate seas. Kui keskkaitsja Maksim Paskotši lõi käed Tottenham Hotspuriga (Inglismaa), siis Oliver Jürgens sõlmis profilepingu Milano Interiga (Itaalia). Lisaks viibis FC Nõmme Unitedi kaitsja Erko Jonne Tõugjas samuti Tottenham Hotspuri juures testimisel ning Tartu JK Welco väravavaht Kaur Kivila käis oma oskuseid näitamas Itaalias Hellas Verona võistkonnale.

16-aastane Martin Vetkal lõi värava AS Roma U18 meeskonna ridades, kui treeningmängus alistati Atletico Lodigiani 6:0.

Täna õhtul on võistlustules Karol Metsa koduklubi Stockholmi AIK, kes võõrustab Mjällbyt. 16 meeskonna seas 12. kohal asuvat AIK-d lahutab viis punkti 11. kohal asetsevast Varbergist, kes on AIK-st ühe mängu enam pidanud. Mjällby, kes on AIK-st samuti pidanud ühe mängu enam, on 28 punktiga üheksas.