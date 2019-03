Eestlased välismaal: Zenjov ja Dmitrijev sahistasid koondisemängude eel võrke

Pühapäevases liigamängus pääses platsile Ojamaa, kes oli väljakul veidi üle poole tunni, kui Miedź pidi võõral väljakul tunnistama Gliwice Piasti 2:1 paremust. Võidu sai kirja Ken Kallaste ja Joonas Tamme koduklubi Kielce Korona, kes alistas võõrsil Białystoki Jagiellonia 3:1. Kallaste ja vigastusest taastuv Tamm koosseisu ei kuulunud. 16 meeskonnaga liigas on Korona 26 vooru järel 39 punktiga kaheksas, kuid neljandast kohast lahutab neid kõigest kaks punkti. Legnica meeskond on 27 punktiga 13. kohal, kuid punktivahed on samuti väga väikesed – tabeli 11. ja 14. meeskonda lahutab kõigest üks punkt.

Lõuna-Korea esiliigas sai Henri Anier kirja täismängu, kui ta aitas Suwon FC 2:1 võiduni Ansan Greenersi vastu. Esimeses kahes voorus punktita jäänud Suwon avas seega oma võiduarve ja on kolme vooru järel kümne meeskonnaga liigas seitsmendal kohal.

Nikita Baranovi koduklubi Stara Zagora Beroe sai möödunud nädalal Bulgaaria kõrgliigas kaks kaotust. Esmaspäeval jäädi 0:1 Bistritsa Vitošale ja viimati kaotati nädalavahetusel võõrsil 0:2 Sofia CSKA-le. Baranov tegi mõlemas kohtumises kaasa 90 minutit. 14 meeskonnaga liigas on Beroe kuues. CSKA on tabeli teisel kohal, liigat juhib Ludogorets. Kolmas on Sofia Levski (Bogdan Vaštšuk), seitsmes Etar (Artjom Artjunin) ja kümnes Botev Vratsa (Trevor Elhi ja Edgar Tur).

Mattias Käit sai möödunud nädalal kirja suuri minuteid Fulhami U23 meeskonna ridades. Esmaspäevases 0:0 viigimängus võõrsil West Bromwich Albioni vastu sai eestlane kirja 90 minutit. Pärast viigiga lõppenud liigamatši kohtus Fulham neljapäeval Leeds Unitediga karikamängus, kus jäädi vastasele pärast 2:2 lõppenud normaal- ja lisaaega alla penaltiseerias. 0:1 kaotusseisu jäänud Fulham tuli mängu tagasi, kui Leedsi väravavaht sai punase kaardi ja järgnenud penaltiga suudetud mäng 52. minutil viigistada ja kaheksa minutit hiljem mindi ka juhtima, kuid Leeds suutis 78. minuti tabamusega viia mängu lisaajale ja hiljem penaltiseeriani, kus Fulham eksis kahel korral.

Taijo Teniste koduklubi Bergeni Brann valmistus uueks hooajaks treeninglaagriga Marbellas. Esmalt koduse konkurendi Rosenborgi treeningmängus 1:0 alistanud Brann jäi seejärel 0:2 alla Bodø/Glimtile. Teniste tegi kaasa mõlemas kohtumises.

Hollandi esiliigas jäid Rauno Sappinen ja Den Bosch võõrsil 0:5 alla NECile. Sappinen sekkus mängu 70. minutil, mil vastane oli juba 4:0 juhtimas.

Läinud nädal tõi kaasa ka kaks üleminekuuudist – Karol Mets lõi käed valitseva Rootsi meistri Strockholmi AIK-ga ning Madis Vihmann liitus laenulepingu alusel Norra kõrgliigaklubi Stabækiga.