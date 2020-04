Eestlane, kes on joonud Euroopa meistrikarikast šampust

Mälestusväärset turniiri jäid Pähnale muu hulgas meenutama ka hispaanlaste dressid. „Meeskond hoolis minust ka: kuigi mulle olid UEFA poolt riided ja varustus olemas, andsid nad mulle kohe selga Hispaania koondise vormi, mis jäi mulle endale. Turniiri lõppedes sain ka ühe nende mängusärgi, kuhu kõik olid oma autogrammi peale pannud. Muide, see särk oli hiljem ühel Tammeka kodumängul auhinnaks ning leidis uue omaniku.“

Euroopa meistritiitlit sai meeskonnaga koos tähistada ka Pähn. „Olen ilmselt üks väheseid eestlasi, kes on saanud Euroopa meistrikarikast šampust juua!“ naljatab tartlane.



Suured võistkonnad ei pruugi alati olla meeldivad

Ljubov Lobõševa on enda sõnul teinud TLO tööd nii palju kordi, et ei mäletagi kõiki tiime, kelle saatjaks ta olnud on, ent mõned üldised jooned on siiski välja tulnud. „Kõige kergem on tööd teha meie naabrite ja mentaliteedi poolest sarnaste rahvustega. Siinkohal märgiksin, et endise Nõukogude Liidu inimeste mõtteviis, olgu nad kasvõi Tadžikistanist või Aserbaidžaanist, on meile lähedane. Lõunamaised inimesed on toredad ja soojad, aga pead kogu aeg valmis olema viimasel hetkel plaanide muutmiseks ja üleüldiseks nii-öelda kergemaks ellusuhtumiseks,“ räägib Lobõševa ning toob välja ka paar huvitavat seika.



„Umbes seitse aastat tagasi korraldasin U19 sõprusmängu Katariga ja olin samal ajal ka nende saatja. Raskusi oli palju: alates sellest, et nad üldse ei tahtnud mind aktsepteerida ei nende abilise ega ka mängukorraldajana, ja lõpetades sellega, et sain täiesti juhuslikult mängu toimumise õhtul (laupäeval) kell kümme teada, et nende äralend on järgmisel hommikul kell kuus, mitte õhtul kell kuus, nagu algul plaanitud oli. Kiiremas korras oli vaja muuta transporditellimusi, mille üle meie koostööpartnerid eriti rõõmsad küll polnud – etteteatamisaeg oli sedavõrd lühike, iseäranis nädalavahetuse kohta. Aga tulime olukorrast välja!“



Lobõševa märgib samas, et kuigi tavapäraselt on koostöö suurte tiimidega meeldiv, tuleb sisse ka erandeid. „Olen saatnud ka suuremaid ja nii-öelda tähtsamaid võistkondi ja üldine tagasiside nendega koostöö kohta on väga positiivne, kuna suhtumine töösse on sellistes võistkondades väga asjalik ja



professionaalne. Samas on aga erandeid, kus nende kontaktisik ei loo üldse kontakti, ei taha infot jagada, ei tee koostööd ja isegi ei esita oma meeskonna sõidu- ja treeninguplaani (see on miinimum, millel baseerub TLO töö, et tellitud transport ja treeningväljakud üle kontrollida).



Loomulikult on selles töös ka palju positiivsust, kuna lood uusi suhteid, tutvud uute inimeste ja erinevate kultuuridega. Nii sain näiteks mitu aastat tagasi Itaalia U16 koondise pereliikmeks! Nad käisid siin meie poistega sõprusmängu pidamas ning olin nii mängukorraldaja kui ka nende saatja. Nende sisedistsipliiniga oli mul probleeme, aga nad ise olid nii head, lahked ja lihtsad inimesed (kuigi nende taustajõududes oli mitu kuulsat mängijat), et mul oli kahju nendega hüvasti jätta.