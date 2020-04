Eestit kiitnud ja Putinit mõttetuks meheks nimetanud Venemaa jalgpallur sai karistada

"Karantiinireeglite rikkumise eest tehakse viis tuhat rubla (umbes 62 eurot - toim.) trahvi... inimestel ei ole raha, nad istuvad palka saamata kodus ja neile väänatakse selline trahv," pahandas Frolov intervjuus Venemaa Youtube'i kanalile Futbolnõi Bigi.

"Euroopas ei ole nii. Olen rääkinud mõne Eesti sõbraga. Politsei käib ringi, aga kedagi ei karistata. Kui kaks-kolm inimest kogunevad, palutakse neil viisakalt laiali minna. Ja nüüd vaadake internetist, kuidas meie politsei käitub. Nad väänavad käsi või siis veavad nad autosse ja viivad trellide taha kapsasupi peale," lisas 31-aastane jalgpallur.

"Nagu kiibistamine? Nagu aru saan, siis valitsus püüdleb selle poole. Kui trahvi õigel ajal ära ei maksa, pannakse pangakonto kinni ja inimestelt võidakse ilma nende teadmata raha ära võtta. Kõik meie andmed on arvutites olemas. Valitsust ei huvita rahvas. Meid vajatakse vaid orjadena ja tööjõuńa."

Frolov kasutas ka võimalust kritiseerida Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

"See, mida president televiisoris räägib, on jama. Öeldakse, et on tasustatud puhkused, aga see pole nii. Kuigi ta ütles, et "on vaja", siis keegi ei kuula teda. Ta pole kellegi liider ja keegi ei austa teda," rääkis ta.

Samara klubi teatas varsti pärast intervjuud, et Frolovi karistatakse rahatrahviga.

"Saame aru, et mängija kasutas Frolov õigust arvamust avaldada, ja tema seisukoht on kusjuures vastuolus klubi omaga. Sel raskel ajal peame olema ühtsed ja üritama viirusest jagu saada. Jevgeni Frolov rikkus intervjuuga lepingut ja kahjustas klubi mainet. Teda karistatakse vastavalt distsiplinaarreeglitele," seisis Krõlja Sovetovi teates.

