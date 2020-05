Eestis mängiv aafriklasest jalgpallitalent jäi viisat oodates kodumaale koroonalõksu

19-aastane Mali noortekoondiste staarmängija sõlmis Paidega lepingu veebruari alguses ja osales ka halliturniiri mängudel, ent kuna vajas pikaajalist viisat, pidi veebruari lõpus siirduma korraks koju Mali pealinna Bamakosse, kirjutab Õhtuleht. Märtsi keskpaigaks pidanuks ta naasma Eestisse, ent siis tuli koroonakriis ning pallur on siiani Aafrikas.

"Esimesel võimalusel üritame ta tagasi Eestisse tuua, kuid koroonakriisist tulenevalt on lendamine Aafrikast Eesti poole raskendatud. Prantsusmaa, läbi mille sealt reisimine põhiliselt käib, on kinni, nii et on keeruline," nentis Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams.

