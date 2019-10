Eestiga kohtuv Saksamaa koondis on hädas vigastustelainega

Kui eelmisel nädalal selgus, et koondist ei saa esindada Madridi Reali täht Toni Kroos ja FC Kölnis palliv Jonas Hector, siis nüüdseks on selgunud, et küsimärke on veelgi.

Nimelt jäävad kolmapäevasest sõprusmängust Argentinaga eemale veel külmetusega hädas olevad Jonathan Tah ja Timo Werner ning lihasvigastusest taastuv Ilkay Gündogan. Samuti on kahtluse all põlvehäda all kannatava Marco Reusi osalemine. Pühapäevaseks EM-valikmänguks Eesti vastu võivad Tah, Gündogan, Werner ja Reus siiski koosseisu pääseda.

Juba varasemalt oli selge, et koondist ei saa aidata Leroy Sane, Antonio Rüdiger, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Loen Goretzka, Nico Schulz ja Kevin Trapp.

"Loomulikult on olukord halb," vahendas Bild peatreener Löwi sõnu. "Peame siiski olukorrast maksimumi võtma. Ma ei taha ühtegi vabandut tuua. Nüüd ongi hea võimalus noortel särada. Iseenesest on tegu siiski erakordselt halva situatsiooniga."

Saksamaa kohtub Argentinaga sõpruskohtumise raames kolmapäeval, pühapäeval minnakse A. Le Coq Arenal EM-valiksarja mängus vastamisi Eesti koondisega.