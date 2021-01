Edu Eesti jalgpallikoondise uuele treenerile Thomas Häberlile. Ta saab ausa võimaluse tõendada, kas sobib postile, nagu seda said ka ta eelkäijad. Üks neist, Lõvide põlvkonna kasvataja Roman Ubakivi küll põrutas Õhtulehe vahendusel „tervituseks”, et „viimane rumalus on tuua kusagilt välismaalt siia mingi kolmandajärguline treener, kes pole seal läbi löönud – mida talt siis siin oodata on?!”, aga lõpuks paneb tulemus kõik paika. Kui Häberli käe all võidusoon üles leitakse, on kõik õnnelikud ja ka Ubakivi ühineb kiidukooriga. Keegi poleks kade kiitma, tuleks ainult põhjust.