Eesti võõrustab järgmisel nädalal saalijalgpalli Balti turniiri

Avamäng Eesti – Leedu toimub esmaspäeval, 2. detsembril kell 17.00. Teisipäeval kohtub Leedu kell 18.00 Lätiga ja viimane kohtumine, kus Eesti mängib lõunanaabritega, toimub kolmapäeval, 4. detsembril kell 16.30.

Pärast aastast pausi toimub Balti turniir juba kaheksandat korda. Seni on edukaim olnud Läti, kes on võitnud seitsmest turniirist viis. Tiitlit tuleb kaitsma Leedu, kes võidutses 2017. aastal Kiilis.

Eesti võõrustab turniiri kolmandat korda, sest 2015. aastal toimus võistlus samuti Kiilis ning toona osutus parimaks külalisena osalenud Soome. Läti viimane tiitel pärineb seega 2016. aastast, kui triumfeeriti kodumaal Jelgavas.

Tänavusel Balti turniiril on ühe kohtumise pileti hind on 3 eurot. 2013. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta.

Eesti saalijalgpallikoondis on tänavusel hooajal mänginud kaks maavõistlust, kui septembrikuus kohtuti võõrsil Walesiga. Esimese mängu suutis Eesti enda kasuks kallutada tulemusega 2:1, teine mäng lõppes 2:2 viigiga. Eestit ootab sel hooajal ees ka valiksari, mille mängud toimuvad jaanuari lõpus ja veebruari alguses Lätis. Lisaks Lätile loositi meid ühte alagruppi ka Taaniga.

Vigastuse tõttu jääb tänavusest Balti turniirist eemale esialgses nimekirjas olnud Ervin Stüf. Oma esimesed koondisemängud võivad kirja saada FC Cosmose mängijad Mark Ivanov ja Marek Naal.

Eesti saalijalgpallikoondis Balti turniiril:

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Viimsi FC Smsraha 41/2

Madis Rajando (25.03.1989) – JK Kohila 32/0

Väljakumängijad

Sergei Kostin (28.05.1984) – Viimsi FC Smsraha 44/1

Jevgeni Merkurjev (24.07.1989) – Viimsi FC Smsraha 18/2