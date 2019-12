Eesti võõrustab jalgpalli U19 EM-valiksarja uue formaadiga võistlust

Kui seni koosneb U19 EM-valiksari sügisel toimuvast alagrupiturniirist ja kevadel peetavast eliitringist, siis alates 2022. aasta finaalturniirist alustatakse valiksarja aasta varem ja esmalt peetakse miniturniirid tugevusgruppides. See tähendab, et 2020. aasta sügisel algavad korraga kaks U19 EM-valiksarja, nii 2021. kui ka 2022. aasta oma.

U19 uus võistluse süsteem saab olema sarnane meeste koondiste UEFA Rahvuste liigaga. 2022. aasta EM-valiksarjaks jagati koondised loosimise eel A-, B- ja C-liigadesse ning moodustati liigasiseselt tugevusgrupid. Eesti mängib C-liigas ja on esimesel miniturniiril loosi tahtel ühes grupis Kosovo, Armeenia ja Luksemburgiga. Turniir toimub 2.-9. septembrini 2020 Eestis.

C-liiga sügiseste miniturniiride võitjad ning alagruppide parimad teise koha omanikud pääsevad teiseks ringiks B-liigasse, kuid uus formaat tagab, et iga koondis saab mängida vähemalt kaks turniiri. See tähendab, et igal juhul mängitakse teine miniturniir 2021. aasta kevadel. Paralleelselt toimuvad nii esimeses kui ka teises ringis A- ja B-liigade miniturniirid, kust on samuti võimalus liigast astme võrra tõusta või langeda.

Kui noortekoondis jääb kahe miniturniiri järel C-liigasse, on valikturniir selleks korraks lõppenud. Kolmandas ringis mängivad vaid A- ja B-liigade võistkonnad.

2022. aasta U19 EM-finaalturniiri võõrustab Slovakkia, kes osaleb küll valiksarjas, kuid tagab igal juhul koha finaalturniiril. Lisaks korraldajale pääseb turniirile veel seitse koondist.

Eesti noortekoondist esindavad uue formaadiga võistlusel tuleval sügisel mängijad sünniaastaga 2003 ja nooremad. Sama vanuseklass mängib 2020. aasta mai- ja juunikuus Eestis U17 EM-finaalturniiri.