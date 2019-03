Eesti valikmäng kütab kirgi: Põhja-Iirimaa jalgpalliliit on politsei käitumisest šokeeritud

Tegemist oli esmakordse juhtumiga, kus Põhja-Iirimaa politsei vastas eitavalt, kui neil paluti mõlemad rahvuskoondised turvaliselt Windson Parkile aidata, kirjutab ajaleht Belfast Telegraph.

Põhja--Iiri koondis reisis eileõhtusele EM-valikmängule läbi Belfasti Culloden hotellist, Eesti meeskond sõitis Lõuna-Belfastis asuvale staadionile Stormonti hotellist. See tähendas, et mõlemad koondised pidid tipptunni ajal läbima Belfasti kesklinna.

IFA andmetel tekitas neile suurimat peavalu, et politsei teatas oma keeldumisest viimasel hetkel ning vutiliidul polnud enam võimalik alternatiivset varianti leida.

"Kolmapäeva öösel kinnitas politsei, et nad ei paku Põhja-Iiri ega Eesti koondisele eskorti neljapäevasele valikmängule. Tegemist on esimese korraga, mil politsei on Belfastis peetud rahvusvahelisel mängul sellest keeldunud," rääkis IFA allikas Belfast Telegraphile.

"Meid jäeti olukorda, kus oli oht, et meeskonnad võivad mängule hilineda, pealtvaatajate staadionile laskmine võib hiljem alata ja isegi matši algus võib viibida," lisas allikas.

IFA nördimus on tingitud ka asjaolust, et kui matši algus oleks viibinud, ähvardanuks neid Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) poolne rahatrahv. Näiteks eelmise aasta Meistrite liigas karistati Manchester Unitedit 15000-eurose trahviga, sest mängu algust oli edasi lükatud viie minuti võrra.

Eesti koondis alustas oma eilset mängueelset reisi hotellist staadionile väikese varuga ning jõudis Windson Parkile õigeaegselt.

Põhja-Iiri politsei keskendus neljapäeval Windson Parki ümbruse turvalisuse tagamisele. Eilset matši, kus Põhja-Iirimaa alistas Eesti 2:0, jälgis staadionil 18 000 inimest.