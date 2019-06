Eesti U23 jalgpallikoondis võõrustab täna õhtul Inglismaa C-koondist

Peatreener soovib Kadriorus pakkuda ründavat mängu. „Kuigi vastane eriti tihti ei mängi, siis kevadel kohtusid nad Walesi liiga koondisega ja seetõttu on meil nende mängustiilist mingisugune ettekujutus olemas. Loodame poistega publikule pakkuda ründavat ja palli valdavat jalgpalli. Seda loomulikult juhul kui vastase klass seda meile lubab. Väljak on heas seisukorras ja ilm suurepärane," avaldas Voolaid esialgse strateegia.

Noortekoondise moodustavad mängijad sünniaastaga 1996 ja nooremad. „Esmane plaan oli vanematele poistele, kes möödunud valiktsüklis U21 koondist esindasid, kvaliteetne mäng saada. Kuid mitmed mängijad pääsesid A-koondisesse, mis tähendab, et saame anda siin võimaluse ka noorematele ja koosseis on mitme vanuseklassi segu," kirjeldas meeskonna moodustamist U23 koondise juhendaja Karel Voolaid.

Kõik 18 mängijat, kes Voolaidi valikusse mahtusid, on mänguvalmis. „Meil on heas mõttes nuputamist. Kuna on sõprusmäng, mis pakub mängijatele rahvusvahelist kogemust, siis tahaks kõigile palju mänguaega pakkuda. See tähendab aga seda, et mingiks hetkeks on vahetused tehtud, sest me ei soovi kedagi platsile saata vaid viimaseks viieks minutiks. Algkoosseisust peab kindlasti osa mängima 90 minutit ja nüüd on mõttekoht, kuidas me selle olukorra lahendame," lisas peatreener.

„Tuju ja emotsioon on head! Selle vanusega läheb mul kolmas aasta ja ma ei saa ühtki mängu välja tuua, kus motivatsioonipuudust oleks näinud!" kiitis Voolaid mängijaid.

Inglismaa C-koondisesse kuuluvad mängijad Inglismaa klubidest, kes mängivad väljaspool nelja tippliigat ehk poolprofessionaalsel tasemel.