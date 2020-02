Eesti U21 koondislane Kaarel Usta liitus Nõmme Kaljuga

20-aastane noortekoondislane liitus Kalju treeningutega juba detsembris, tehes nõmmekate eest edukalt kaasa nii Aastalõputurniiril kui ka EJL Taliturniiril. Usta näol on tegemist mitmekülgse jalgpalluriga, kes võib tegutseda mõlemal äärel nii ründajana kui ka ründava poolkaitsjana.

Pärnus üles kasvanud, kuid mõne aasta eest perega Soome kolinud Usta mängis kaks eelmist hooaega Soome klubi MYPA ridades. 2018. aastal pallis ta sealses teises liigas ja 2019. aastal esiliigas. Viimati jäi Usta arvele 25 kohtumist (neist 14 algkoosseisus) ja üks löödud värav.

“Mul on tõeliselt hea meel liituda Nõmme Kaljuga ja see klubi on nüüd minu jalgpallipere, kellega koos tahan võimalikult palju korda saata. Kogen, et olen siin oodatud ja saan oma parimaid omadusi Kalju edusse rakendada. Tunnen, et minu ja klubi ambitsioonid kattuvad ning usun, et meid ootab ees helge tulevik,” rääkis Usta Nõmme Kalju pressiteenistusele.

“Kaarel on väga töökas ja intelligentne noor jalgpallur kellel on selge siht silmade ees ja kes näeb treeningutel palju vaeva. Tulevik on tema enda kätes ja ma usun, et ta annab juba sellel hooajal oma panuse meie meeskonna eesmärkide saavutamiseks,” kommenteeris Kalju peatreener Marko Kristal.

“Kuhu läheme, sinna ka jõuame. Nõmme Kalju esindusmeeskond on distsiplineeritud, kõrge saavutustasemega ja positiivsusele orienteeritud kollektiiv kus kirjeldatud väärtusi peavad esindama kõik meie jalgpallurid. Usun, et Kaarel sobitub hästi Kalju kollektiivi ja meil on väga hea meel tema liitumise üle,” lisas Kalju president Kuno Tehva.