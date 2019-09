Eesti U21 koondis alustab täna uut valiksarja

Valiksarja eel on peatreeneri sõnul väga keeruline eesmärke seada, sest mitmete vastaste kohta pole veel põhjust olnud analüüsi teha ning aastakäikude tase on alati muutuv. „Ütlen poistele ka, et peame alati mängudest maksimumi sihtima ja jalgpalli nautima ning pole mingit põhjust praegu ühtki punktiarvu välja hõigata. Eelduste kohaselt peaksid Venemaa ja Poola meie grupi favoriidid olema. Serbiast hetkel täpsem info puudub, aga äkki on täiesti mängitav meeskond? Bulgaaria ja Läti peaksid seda olema ning lätlaste aastakäigu kohta olen häid sõnu kuulnud,“ jagas peatreener senist infot.

„Võin öelda, et mängijad on jätnud suurepärase mulje ja senine treeninglaager on edukalt kulgenud. Kõik mängijad on tänaseks kohtumiseks valmis ja tekitab tõelist peavalu, et protokollist peab 23-liikmelisest nimekirjas kolm välja jätma,“ sõnas ta.

Tänase mängu pääsmed on müügil Piletilevis. Kohtumisest näitavad otsepilti Tallinna Televisioon ja Soccernet.ee.

Mängu kohtunikud tulevad Montenegrost. Mängu kohtunik on Milovan Milacic, keda abistavad Aleksandar Djikanovića ja Marjan Paunović. Neljas kohtunik on Miloš Savović.

Koosseisud:

Eesti U21 koondis:

Loe veel

Väravavahid

1 Ingmar Krister Paplavskis (17.05.1999) – Viljandi JK Tulevik (laenul FC Florast)

12 Karl-Romet Nõmm (04.01.1998) – Viljandi JK Tulevik

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – JK Tallinna Kalev