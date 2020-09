Eesti U21 jalgpallikoondis mängis võõrsil Lätiga viiki

Igor Prinsi juhendatav Eesti koondis pääses 53. minutil juhtima, kui Sten Reinkort saatis nurgalöögi järel palli peaga väravasse. Lätlased viigistasid kaheksa minutit hiljem Marko Regža tabamusest, mis sündis samuti pärast nurgalööki.

Nii Eestil kui Lätil on seitsme vooru järel tabelis 4 punkti, millega jagatakse viimast kohta. Liidril Venemaal, kellel on mäng enam peetud, on 18 silma, järgnevad Poola 14 ning Bulgaaria ja Serbia võrdselt 8 punktiga.