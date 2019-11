Eesti U21 jalgpallikoondis kaotas suurelt Serbiale

Võõrustajad lõid meie võrku mõlemal poolajal kolm vastuseta väravat. 12. minutil viis kodumeeskonna juhtima Manchester City hingekirja ning hetkel Hollandis NAC Breda ridades mängiv Luka Ilic, teatab Jalgpall.ee. Kaheksa minuti pärast kahekordistas eduseisu Frankfurdi Eintrachti mees Dejan Joveljic. Avapoolaja viimase tabamuse eest hoolitses 38. minutil Ivan Ilic, kes on samuti Manchesteri klubist NAC Bredas laenulepingu alusel.

Joveljic vormistas oma kübaratriki 52. ja 61. minuti väravatega. Lõppskoor tuli tabloole 87. minutil, mil serblaste viimase värava eest hoolitses 19-aastane Slobodan Tedic.

Meie alagrupi teistes mängudes alistas Bulgaaria 3:0 Poola ning Venemaa mängis 2:0 üle Läti, mis tähendab, et alagrupi tippu tõusis Venemaa.

11 punkti kogunud idanaabrid edestavad nüüd Poolat ühe punktiga, kelle jaoks oli allajäämine Bulgaariale valikgrupi esimeseks kaotuseks. Bulgaaria on kaheksa punktiga kolmas, Serbia seitsme punktiga neljas. Eesti on viiendana kogunud kolm punkti ning Läti on kahe punktiga kuues.

Eesti jaoks jätkub valiksari 31. märtsil võõrsil Bulgaaria vastu.