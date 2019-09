Eesti U21 jalgpallikoondis alustas EM-valiksarja kindla kaotusega

Mõlemal poolajal lõid külalised kaks väravat, kusjuures Tonislav Yordanov sai hakkama kübaratrikiga. Ühe tabamuse lisas Stanislav Ivanov.

Lisaks Bulgaariale on Eesti alagrupis Poola, Venemaa ja Läti. Poolaga mängib Eesti võõrsil tuleval teisipäeval.

Valiksarja alguses on Prinsi sõnul väga keeruline eesmärke seada, sest mitmete vastaste kohta pole veel põhjust olnud analüüsi teha ning aastakäikude tase on alati muutuv. „Ütlen poistele ka, et peame alati mängudest maksimumi sihtima ja jalgpalli nautima ning pole mingit põhjust praegu ühtki punktiarvu välja hõigata. Eelduste kohaselt peaksid Venemaa ja Poola meie grupi favoriidid olema. Serbiast hetkel täpsem info puudub, aga äkki on täiesti mängitav meeskond? Bulgaaria ja Läti peaksid seda olema ning lätlaste aastakäigu kohta olen häid sõnu kuulnud,“ sõnas peatreener paar päeva enne Bulgaariaga mängu.