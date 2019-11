Eesti U19 jalgpallikoondis pidi tunnistama Rootsi selget paremust

32. minutil löödud avavärava puhul kaotas Eesti oma karistusala lähedal palli, kodumeeskond pääses paremalt äärelt trahvikasti ja lõi peale. Kuigi esimese löögi suutis Karl Jakob Hein tõrjuda, lendas pall värava ette ning esimesena reageeris Benjamin Nygren, kes toimetas mänguvahendi väravasse, kirjutab jalgpall.ee mängu ülevaates.

Nii avapoolaja lõpus kui ka teise poolaja alguses oli rootslastel võimalus oma eduseisu suurendada, kuid meie õnneks läksid löögid väravaraamist mööda.

Rootsi kahekordistas oma eduseisu 67. minutil, mil Nygren lõi kauni värava otse karistuslöögist. Kaks minutit hiljem oli seis 3:0, kui karistusalasse tulnud tsenderdusele sai õnnetult jala vahele kaptenipaela kandnud Ralf-Sander Suvinõmm, kelle puutest lendas pall meie väravasse. Omakorda kaks minutit hiljem pääses trahvikastis löögile Rami Hajal ja kuigi Hein sai käe vahele, lendas pall siiski väravavõrku.

Noortekoondise peatreener Indrek Koser sõnas pärast mängu, et kahju on õnnetutest väravatest, mis täna tee meie võrku leidsid. „Kui ma peaksin kerima aega tagasi, siis mänguplaanis poleks otseselt põhjust midagi muuta. Üleüldiselt plaan kaitses toimis, aga individuaalsed vead maksid kätte.“

„Ütlesin seda ka avamängu puhul ja ütlen ka nüüd, et võitu me ei väärinud, aga neljaväravaline kaotusseis oli liiast. Täna oli eriti hea variant hoida mängu 80. minutini 0:1 peal ja hakata siis suuremaid riske võtma, aga lasime endale juba varem ära teha viie minutiga. Karistuslöögist värava puhul oli selge, et löök löödi meetreid paremalt positsioonilt, sest viga tehti ääre poolt. Kolmas ja neljas värav olid samuti välditavad,“ lisas ta.